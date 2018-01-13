Собчак пошла против Кадырова

2018-01-13 09:40 | www.oxu.az | 6

Главный политконсультант избирательного штаба Ксении Собчак - Станислав Белковский заявил, что в случае победы Собчак на выборах президента России глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уйдут в отставку, сообщает Oxu.Az cо сылкой на Life.

«После победы Ксении Собчак мы почтим память этих выдающихся государственных деятелей», - сказал Белковский в приложении для прямых трансляций Hype, отвечая на вопрос о будущем лидеров Чечни и Ингушетии после выборов президента.

Ранее, говоря о будущем телевидения после президентских выборов в России, Белковский заявил, что федеральные телеканалы будут вскоре заменены YouTube.