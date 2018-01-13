Таджикистан и Катар намерены подписать соглашения в области сельского хозяйства и продбезопасности

2018-01-13 09:30 | www.trend.az | 6

11 января 2018 года посол Республики Таджикистан в Государстве Катар Хисрав Сохибзода провел встречу с министром муниципального развития и окружающей среды Катара Мухаммадом Абдулла ал-Румейхи. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в МИД Таджикистана.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в областях сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Состоялся обмен мнениями о создании совместных фирм и производств в сфере переработки сельхозпродукций и налаживания экспорта аграрной продукции Таджикистана в Катар.

Стороны отметили необходимость подписания в ближайшее время двустороннего соглашения о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, усиления контактов между деловыми кругами двух стран в сферах аграрной и пищевой промышленности и их участия в ежегодных агровыставках, проводимых в Таджикистане и Катаре.