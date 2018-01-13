КНДР предложила Южной Корее провести переговоры 15 января

2018-01-13 09:34 | www.trend.az | 6

Пхеньян предлагает провести переговоры на рабочем уровне с Сеулом 15 января по вопросу визита артистов из КНДР в Южную Корею, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителей южнокорейского министерства по делам национального объединения, передает РИА Новости.

Накануне Южная Корея выступила с предложением провести 15 января встречу на рабочем уровне в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами по вопросу участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.