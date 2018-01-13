Фазиль Мустафа стал вице-президентом СОК

2018-01-13 09:46 | www.oxu.az | 6

Сегодня состоялось ежегодное отчетное собрание Исполнительного комитета Специального олимпийского комитета (СОК) Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, депутат Фазиль Мустафа был избран вице-президентом этого комитета. В связи с этим президент СОК Шахин Алиев сделал заявление нашему сайту.

«На сегодняшнем заседании Фазиль Мустафа был избран вице-президентом. Раньше он был рядовым членом нашего Исполнительного комитета. Отныне он также будет нашим вице-президентом. Фазиль Мустафа поможет нам в вопросах, связанных с Милли Меджлисом, государством и социальными проектами. Другой вице-президент - Ровшан Мамедов продолжит помогать нам в международных связях».

Он также заявил, что после этого бывший президент клуба «Интер» (нынешний «Кешля») Рашад Гасымов тоже будет представлен в СОК.

С.Т.

