В МИД Узбекистана создадут подразделения по развитию внешнеэкономических связей

2018-01-13 09:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В министерстве иностранных дел (МИД) Узбекистана планируется создать профильные подразделения для развития внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций в страну.

Данное предложение прозвучало 11 января на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном анализу деятельности внешнеполитического ведомства республики.

«Отмечена важность создания в МИД профильных подразделений, занимающихся вопросами развития внешнеэкономических связей, наращивания экспорта и привлечения инвестиций, широкой пропаганды туристического потенциала страны, а также координации деятельности межправительственных комиссий в качестве секретариата», – сообщила пресс-служба главы государства.

Также рассмотрена деятельность каждого дипломатического учреждения страны за рубежом, обозначены ориентиры внешнеполитической деятельности на предстоящий период. Кроме того, Мирзиёев предложил закрепить за каждым посольством конкретные регионы страны и отрасли экономики.