Пакистан - один из ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана - президент

2018-01-13 09:50 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Укрепление сотрудничества со странами-соседями по Азиатскому региону, в числе которых - Пакистан, является одним из ключевых векторов внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства.

В материале государственного агентства Туркмен довлет хабарлары (ТДХ) также приводятся слова главы государства о высоком уровне межгосударственных отношений, динамично развивающихся на многосторонней основе и по линии авторитетных международных и региональных организаций.

Как сообщает ТДХ, делегация МИД страны 15-16 января посетит с рабочим визитом Исламабад, где состоятся туркмено-пакистанские внешнеполитические консультации.

Ожидается, что особое внимание будет уделено претворению в жизнь проекта строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и других важных совместных проектов, в частности в сфере электроэнергетики и связи, транспортно-коммуникационном секторе.