День открытых дверей детско-юношеской футбольной школы AZFAR (ФОТО)

2018-01-13 09:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Детско-юношеская футбольная школа AZFAR начиная с этой недели и каждое воскресенье до конца января будет проводить Дни открытых дверей. Двери футбольной школы распахнутся для гостей — как для юных футболистов, желающих попробовать свои силы на отборе, так и для всех, кто придет на наш футбольный праздник. В рамках Дней открытых дверей вас ожидают показательные тренировки, конкурсы, развлечения... Приходите всей семьей!

Для того чтобы принять участие в отборе, юному футболисту необходимы лишь желание и спортивная форма по погоде. Напоминаем, что мероприятие будет проходить на крытой площадке.

Сбор гостей — в 11:00, мероприятия начнутся в 11:30 и продлятся до 15:00 .