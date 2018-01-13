МВД: Вчера было зарегистрировано 108 преступлений, 23 из них были раскрыты «по горячим следам»

2018-01-13 10:01 | www.apa.az | 6

Вчера органы внутренних дел республики зарегистрировали 108 преступлений, 23 из них были раскрыты «по горячим следам».

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, находившиеся в розыске 26 человек были задержаны и переданы соответствующим структурам.

В течение дня на автодорогах республики было зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых пострадали 8 человек. В результате проведенных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 10 фактов незаконного оборота наркотиков, 1 факт незаконного хранения оружия. Были задержаны 31 человек, подозреваемые в совершении преступления.