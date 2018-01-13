Крупнейший в истории Калифорнии природный пожар локализован

2018-01-13 09:57 | www.trend.az | 6

Крупнейший по площади природный пожар в современной истории штата Калифорния удалось локализовать. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны штата, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, пожар, получивший имя "Томас", локализован на 100%, его площадь составляла 1140 кв. км. Возгорание возникло в округе Вентура 4 декабря. Причина пока не установлена.

Согласно официальной статистике, до недавнего времени самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, произошедший недалеко от города Сан-Диего в 2003 году. Он унес жизни 15 человек. "Томас" превзошел этот пожар по площади примерно на 0,5 кв. км.