Государственный эталонный центр Туркменистана получил международную аккредитацию

2018-01-13 10:02 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Лаборатория тепла Государственного эталонного центра Туркменистана получила международную аккредитацию со стороны Словацкой национальной службы аккредитации (SNAS), сообщает в субботу телеканал Алтын Асыр.

Об этом на заседании правительства сообщил вице-премьер Гочмурат Мырадов, курирующий финансово-экономический блок. Прозвучала также информация о предпринимаемых шагах по укреплению материально-технической базы Государственного эталонного центра, оснащению его современными технологиями и измерительными средствами, совершенствованию нормативно-правовых документов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что одной из главных функций Государственного эталонного центра является обеспечение единой системы измерений, используемых во всех отраслях экономики. Было подчёркнуто, что проверка качества и безопасности производимой продукции и товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг должна соответствовать общепринятым в мировой практике стандартам качества. В Туркменистане внедряются признанные во всем мире международные стандарты серии ISO-9000.