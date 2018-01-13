Хатира Ислам: Мой брат не позволил себя «тапшануть»

2018-01-13 10:08 | www.oxu.az | 6

Певица Хатира Ислам стала гостьей передачи «Bizimləsən» на телеканале ATV.

Как передает Oxu.Az, певица рассказала в эфире о своем брате, служащем в армии:

«Я никогда об этом не рассказываю. Дала себе слово никому не говорить, пока брат не вернется из армии. Мой брат служит в прифронтовой зоне. Он не позволил мне позвонить нужным людям и «тапшануть», чтобы его перевели в другое место. Может быть со стороны кажется, что брат Хатиры Ислам не может служить в прифронтовой зоне. Но брат такого человека, как я, находится там. Иногда я слышу, что дети таких-то людей не могут служить в таком-то месте».

Отметим, что публика неоднозначно встретила заявление Х.Ислам.

Пярвиз Гусейн

