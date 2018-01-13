Восставший из плена: Скончался Александр Вайспапир

2018-01-13 10:14 | www.oxu.az | 6

В Киеве на 97-м году жизни скончался Аркадий Вайспапир - последний из организаторов восстания узников нацистского лагеря смерти Собибор в Польше.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, о кончине Вайспапира рассказал на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Сегодня в Киеве скончался последний из организаторов и участников восстания в лагере смерти Собибор - Аркадий Вайспапир. Ему было 96 лет. Вечная память герою! Искренние соболезнования родным и близким», - написал Долинский.

Аркадий Вайспапир родился в 1921 году в селе Бобровый Кут Херсонской области. Во Второй мировой войне погибла вся его семья: нацисты расстреляли мать, пятилетнюю сестру и других родственников вместе с другими евреями в Бобровом Куте, а старший брат погиб на фронте. В 1943 году Вайспапира тяжело ранили в бою и он попал в плен во время пребывания в госпитале. Нацисты депортировали его в концлагерь Собибор.

Лагерь Собибор был создан в марте-апреле 1942 года, когда гитлеровцы приступили к «окончательному решению еврейского вопроса». Лагерь просуществовал до октября 1943 года. За полтора года там было уничтожено до 300 тысяч мужчин, женщин и детей.

При этом Собибор стал единственным нацистским концлагерем, где произошло крупное успешное восстание заключенных. Бунт начался 14 октября 1943 года, им руководил техник-интендант II ранга Александр Печерский, попавший в плен к немцам в окружении под Вязьмой. К моменту появления Печерского в лагере там уже существовала подпольная еврейская организация, но ее участникам не хватало военного опыта. Печерский предложил отказаться от мысли об одиночных побегах, поднять восстание и бежать всем вместе, поскольку оставшихся гитлеровцы убьют в любом случае.

В назначенный день, 14 октября 1943 года, охранников концлагеря по одному стали заманивать в мастерские под благовидными предлогами вроде примерки мундира. Там их душили или убивали ударами топорика. В бунте приняли участие около 400 заключенных из 550. Вайспапир, входивший в «девятку» организаторов восстания, убил начальника охраны лагеря и еще одного офицера СС.

Когда охрана все-таки подняла тревогу, пленники под пулеметным огнем выломали ворота и вырвались на свободу. Около 80 человек погибли при побеге, 170 были обнаружены немцами при облавах и убиты, еще около 100 человек были выданы нацистам или убиты коллаборационистами. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания.

Вайспапир после побега присоединился к партизанскому отряду, который в апреле 1945 года стал частью Красной Армии. После войны Вайспапир работал в Луганске, Артемовске и Донецке, а с 1994 года жил в Киеве.

Отметим, что в ближайшее время на месте лагеря Собибор должен открыться мемориальный комплекс. К проекту его создания в 2013 году пригласили подключиться Россию, однако в июле прошлого года Польша сообщила, что на заседании Международного управляющего комитета (МУК), к возмущению Москвы, было принято решение продолжать сотрудничество без участия РФ.

Э.А.

