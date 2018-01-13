В Казахстане выросло сельхозпроизводство

2018-01-13 10:09 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Казахстане объем производства продукции сельского хозяйства в январе-декабре 2017 года составил 4097,4 миллиарда тенге, что на 2,9 процента больше, чем за 2016 год.

По данным пресс-службы комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана, в прошлом году животноводческой продукции было произведено на 1807,1 миллиарда тенге (рост по сравнению с предыдущим годом на 3,9 процента), продукции растениеводства - 2278,3 миллиарда тенге (+2,2 процента), услуги в области сельского хозяйства были оказаны на 12 миллиардов тенге.

В Казахстане объем производства мяса в январе-декабре 2017 года составил 241 771 тонну, что на 9,7 процента больше, чем за 2016 год.

В прошлом году было произведено молока 481 888 тонн (рост по сравнению с позапрошлого года на два процента ), муки - 4 121 728 тонн (+3,7 процента ), хлеба - 720 510 тонн (-1,3 процента ), круп - 70 535 тонн (+22,6 процента ).