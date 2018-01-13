В России 46 человек заразились сальмонеллезом

2018-01-13 10:40 | www.apa.az | 7

Сорок шесть человек госпитализированы в столице Бурятии Улан-Удэ после посещения местного кафе.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», люди заразились сальмонеллезом из-за грубых нарушений санитарных правил.

«Поздно вечером 12 января в полицию начали поступать сообщения о том, что в больницу с тошнотой, температурой и болями в животе обратились 36 человек. На сегодняшний день в больницу Улан-Удэ госпитализированы с пищевой токсической инфекцией 46 человек, из которых восемь несовершеннолетних. Установлено, что все пострадавшие употребляли блюда в одном из кафе Улан-Удэ», - сообщила представитель пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.