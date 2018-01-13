В Бурятии около 50 человек заразились сальмонеллезом в кафе

2018-01-13 10:39 | www.trend.az | 7

Сорок шесть человек госпитализированы в столице Бурятии Улан-Удэ после посещения местного кафе; люди заразились сальмонеллезом из-за грубых нарушений санитарных правил.

"Поздно вечером 12 января в полицию начали поступать сообщения о том, что в больницу с тошнотой, температурой и болями в животе обратились 36 человек. На сегодняшний день в больницу Улан-Удэ госпитализированы с пищевой токсической инфекцией 46 человек, из которых восемь несовершеннолетних. Установлено, что все пострадавшие употребляли блюда в одном из кафе Улан-Удэ", — сообщила РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Бурятии Ирина Казлаускас.

Представитель полиции отметила, что состояние большинства госпитализированных средней степени тяжести, тяжелых случаев нет.

"Полиция совместно с другими структурами организовала проверку. Деятельность кафе приостановлена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", — сообщила собеседница агентства.