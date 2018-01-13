Новая песня Ильгары Кязымовой – ВИДЕО

2018-01-13 11:00 | www.oxu.az | 10

Дочь народной артистки Айгюн Кязымовой - Ильгара Кязымова представила новую песню под названием «Sənsizəm mən».

Рассказывая о песне Oxu.Az, Ильгара Кязымова сказала, что в этом году будет много работать над новой музыкой:

«Я очень верю в эту песню. Уверена, что она порадует всех. Слова и музыка очень сильные. За это благодарю автора песни Мухтара Абсейнова. Это еще не все. Я уже подумываю о работе с несколькими композиторами».

Отметим, что после публикации песни на Youtube многие поклонники отметили, что тембр голоса Ильгары напоминает тембр ее матери Айгюн Кязымовой. Некоторые написали, что сходство имеется, но Ильгаре далеко до матери.

Пярвиз Гусейн

