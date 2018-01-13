Главы областных администраций Узбекистана изучат зарубежный опыт

2018-01-13 10:52 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Хокимы (главы администраций) областей Узбекистана будут не менее двух раз в год выезжать за рубеж для изучения передового опыта в разных сферах, заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном деятельности министерства иностранных дел.

В частности, в сферах градостроительства и благоустройства, инфраструктурного развития, внедрения информационно-коммуникационных технологий, энергосберегающих технологий, промышленности, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.

Глава государства предложил закрепить за каждым посольством определенные регионы республики и отрасли экономики. По его словам, каждый посол должен начинать трудовой день с телефонной беседы с хокимами и руководителями отраслей, за которыми он закреплен.

Это позволит в оперативном режиме решать вопросы, связанные с реализацией конкретных инвестиционных проектов, продвижением отечественной продукции на внешние рынки, пропагандой туристического потенциала страны, а также усилением бизнес-кооперации.