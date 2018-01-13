Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-01-13 11:06 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.
В связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира 1-3 января были нерабочими днями. Курс маната по отношению к мировым валютам в эти дни не формировался.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
1 января
|
-
|
8 января
|
1,7001
|
2 января
|
-
|
9 января
|
1,7001
|
3 января
|
-
|
10 января
|
1,7001
|
4 января
|
1,7001
|
11 января
|
1,7001
|
5 января
|
1,7001
|
12 января
|
1,7001
|
Средний курс за неделю
|
1,7001
|
Средний курс за неделю
|
1,7001
По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0047 маната (0,2299 процента). Средневзвешенный курс составил 2,03776 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
1 января
|
-
|
8 января
|
2,0445
|
2 января
|
-
|
9 января
|
2,0346
|
3 января
|
-
|
10 января
|
2,0293
|
4 января
|
2,0431
|
11 января
|
2,0312
|
5 января
|
2,0527
|
12 января
|
2,0492
|
Средний курс за неделю
|
2,0479
|
Средний курс за неделю
|
2,03776
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0002 маната (0,6689 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0299 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
1 января
|
-
|
8 января
|
0,0299
|
2 января
|
-
|
9 января
|
0,0298
|
3 января
|
-
|
10 января
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