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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-01-13 11:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.

В связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира 1-3 января были нерабочими днями. Курс маната по отношению к мировым валютам в эти дни не формировался.

Официальный курс маната по отношению к доллару

1 января

-

8 января

1,7001

2 января

-

9 января

1,7001

3 января

-

10 января

1,7001

4 января

1,7001

11 января

1,7001

5 января

1,7001

12 января

1,7001

Средний курс за неделю

1,7001

Средний курс за неделю

1,7001

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0047 маната (0,2299 процента). Средневзвешенный курс составил 2,03776 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

1 января

-

8 января

2,0445

2 января

-

9 января

2,0346

3 января

-

10 января

2,0293

4 января

2,0431

11 января

2,0312

5 января

2,0527

12 января

2,0492

Средний курс за неделю

2,0479

Средний курс за неделю

2,03776

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0002 маната (0,6689 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0299 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

1 января

-

8 января

0,0299

2 января

-

9 января

0,0298

3 января

-

10 января

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