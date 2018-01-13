Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

2018-01-13 11:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), сохранился без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7001 маната за один доллар США.

В связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира 1-3 января были нерабочими днями. Курс маната по отношению к мировым валютам в эти дни не формировался.

Официальный курс маната по отношению к доллару 1 января - 8 января 1,7001 2 января - 9 января 1,7001 3 января - 10 января 1,7001 4 января 1,7001 11 января 1,7001 5 января 1,7001 12 января 1,7001 Средний курс за неделю 1,7001 Средний курс за неделю 1,7001

По итогам прошедшей недели официальный курс маната по отношению к евро удешевился на 0,0047 маната (0,2299 процента). Средневзвешенный курс составил 2,03776 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 1 января - 8 января 2,0445 2 января - 9 января 2,0346 3 января - 10 января 2,0293 4 января 2,0431 11 января 2,0312 5 января 2,0527 12 января 2,0492 Средний курс за неделю 2,0479 Средний курс за неделю 2,03776

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на прошедшей неделе удешевился на 0,0002 маната (0,6689 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0299 маната за один рубль.