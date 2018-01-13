Политолог: Саакашвили в Украине - «копия несуществующего оригинала»

2018-01-13 11:10 | www.oxu.az | 6

Внутриполитическая ситуация в Украине каждый день обретает новые краски. Михеил Саакашвили призывает украинский народ выйти против правительства и дестабилизирует стабильность в стране.

О том, к каким результатам могут привести попытки Михеила Саакашвили и какова роль России в дестабилизации в Украине, рассказал в интервью Oxu.Az кандидат политических наук, украинский эксперт Алексей Полтораков.

- Саакашвили призывает народ Украины выходить на митинги против правительства. Ваше мнение.

- Социология свидетельствует, что, несмотря на традиционно высокий уровень недоверия общества к власти, практически отсутствуют серьезные перспективы перерастания латентных социально-протестных настроений во что-то политически серьезное. Этому не способствуют ни социально-экономическая ситуация, ни партийно-политические «расклады».

Более того, как свидетельствует опыт последних квази-«майданов» (у Нацбанка и т.п.), их «лидеры» не способны даже согласовывать действия между собой, а тем более – выступать единым фронтом. Популисты разных мастей конкурируют прежде всего между собой – по принципу «кто кого перекричит». Да и костяк подобных сборищ, - в отличие от недавней «революции Достоинства», - составляют прежде всего проплаченные, заангажированные участники, а не реальные, идейные активисты.

- Можно ли рассматривать самого Саакашвили как серьезную фигуру во внутриполитической ситуации в Украине?

- В социальных науках есть т.н. «теорема Томаса» - если человек или тем более общество определяет ситуацию как реальную, то она станет реальной по своим последствиям. Именно в контексте этой обществоведческой максимы можно рассмотреть и текущую политико-социальную ситуацию вокруг фигуры Михеила Саакашвили.

Изначально феномен Саакашвили в украинском политическом контексте носил во многом искусственный, в чем-то даже абстрактный характер. К нему сейчас вполне применяем уже термин «симулякр», т.е. «копия несуществующего оригинала».

«Долгоиграющий» общеукраинский рейтинг Михо Саакашвили никогда не превышал нескольких процентов, колеблясь в пределах социологической погрешности (1,8%). И явно эпатажные выходки этой достаточно странной политической фигуры имели целью так или иначе его раскрутить, хотя бы искусственно. Тем более, что у самого М.Н.Саакашвили нет ни надлежащей команды, ни разветвленной партийно-политической инфраструктуры, ни серьезной и целостной политической идеологии, ни четкой позиции по ключевым макрополитическим вопросам и проблемам. А «просто» политически серьезной профессии «хороший парень» отнюдь не бывает.

Как ни странно, некоторую долю серьезной значимости фигуре Михо Саакашвили придала сама украинская власть – своими невыверенными и во многом неуклюжими шагами, зачастую работающими «на картинку» самому Саакашвили. Можно смело предположить, что она изначально субъективно переоценивала фактор Саакашвили и сейчас вынуждена преодолевать последствия этого переоценивания (опять же, вспомним «теорему Томаса»). Иначе перспективы Саакашвили «сдулись» б гораздо раньше.

- Насколько сильна роль России в расшатывании внутриполитической системы Украины? Некоторые эксперты оценивают действия Саакашвили как выгодную России?

- В подобных случаях вспоминаются слова Наполеона о том, что «не стоит трактовать хитростью то, что объясняется глупостью». Иными словами, «фактор России» во внутренней политике Украины традиционно несколько переоценивается.

С одной стороны, Москва реально заинтересована в расшатывании украинской ситуации изнутри и подведению государства к рубежу политико-социального «банкротства». В этом смысле многие украинские политические силы и фигуры так или иначе своими действиями (а порой и бездействием) способствуют этому. С другой стороны, отнюдь неправильно было бы утверждать наличие в Украине вообще и в Киеве в частности серьезной (про)российской «пятой колонны», откровенно и целенаправленно работающей на деструктив. Скорее можно говорить о некотором «кумулятивном эффекте», когда суммарный результат заявлений и действий разных фигур и сил оборачивается не в пользу реформ и развития.

- К чему приведет текущая внутриполитическая ситуация?

- Нынешняя политическая ситуация во многом уже определяется своеобразным стартом долгой двуединой предвыборной кампании – и парламентской, и президентской. Владельцы партийно-политического «контрольного пакета акций» отнюдь не заинтересованы в досрочных выборах, результаты которых сейчас еще недостаточно предсказуемы. И, соответственно, подобные «форс-мажорные» риски себя не окупают ни экономически, ни политически. А к тем или иным формам социально-политического протеста призывают прежде всего относительно маргинальные политики, пытающие набрать и закрепить свой достаточно узкий и неопределенный электорат. При этом используется стандартный набор слоганов и лозунгов, клише и стереотипов, вокруг которых сплотить «критическую массу» социального протеста малореально.