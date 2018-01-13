Малообеспеченные семьи смогут получить ипотеку

2018-01-13 11:17 | www.oxu.az | 6

Завершились работы по внедрению механизма гарантирования ипотечных кредитов, который позволит малообеспеченным семьям брать ипотечный кредит с более низким стартовым взносом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на отчет ОАО «Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд», в рамках соглашения о сотрудничестве со Всемирным банком подготовлен проект соответствующих правил выдачи гарантий.

Также сформирована базовая модель и соответствующий механизм управления рисками. Гарантийный механизм ипотечных кредитов планируется внедрить в первом квартале 2018 года.

Применение гарантийного механизма позволить ускорить и упростить процесс выдачи кредитов, а также создаст почву для оптимального управления финансовыми рисками.