Во время встречи Назарбаева с Трампом будет обсуждаться вопрос евразийской стратегии США

2018-01-13 11:21 | www.apa.az | 6

Стало известно о том, какие вопросы могут быть подняты во время переговоров Нурсултана Назарбаева и Дональда Трампа в США.

Как передает АПА со ссылкой на «Казинформ», заместитель директора Казахстанского института стратегического исследования при президенте РК Санат Кушкумбаев сообщил, что во время встречи будет уделено особое внимание вопросам Сирии и Афганистана.

По его словам, также будут обсуждены отношения с Россией в таком вопросе, как евразийская стратегия США.