В Баку мужчина задушил тещу

2018-01-13 11:28 | www.oxu.az | 6
На территории жилого массива «Ганлы гель», подведомственного 28-ому отделению полиции Ясамальского района, 11 января вечером было найдено тело местной жительницы Намазовой Нигяр Кероглу гызы, 1958 года рождения.
Об этом Oxu.Az сообщили в Управлении полиции Ясамальского района.
По словам родных Намазовой, она умерла в результате падения, ударившись головой об камень. Но результаты судебно-медицинской экспертизы показали другое. Оказывается Намазова стала жертвой убийства, убийца задушил ее.
Вскоре следственно-оперативная группа вышла на след преступника. Им оказался ранее судимый зять Намазовой, который проживал с ней по одному адресу. Житель Агдашского района Джавад Ибрагимов, 1983 года рождения был задержан.
По факту 12 января возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.