В Баку мужчина задушил тещу

2018-01-13 11:28 | www.oxu.az | 6

На территории жилого массива «Ганлы гель», подведомственного 28-ому отделению полиции Ясамальского района, 11 января вечером было найдено тело местной жительницы Намазовой Нигяр Кероглу гызы, 1958 года рождения.

Об этом Oxu.Az сообщили в Управлении полиции Ясамальского района.

По словам родных Намазовой, она умерла в результате падения, ударившись головой об камень. Но результаты судебно-медицинской экспертизы показали другое. Оказывается Намазова стала жертвой убийства, убийца задушил ее.

Вскоре следственно-оперативная группа вышла на след преступника. Им оказался ранее судимый зять Намазовой, который проживал с ней по одному адресу. Житель Агдашского района Джавад Ибрагимов, 1983 года рождения был задержан.

По факту 12 января возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Ульви Керимов

