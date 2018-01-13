В Чехии стартовал второй день выборов президента

2018-01-13 11:29 | www.trend.az | 6

Второй день выборов президента начался в субботу в Чехии, избирательные участки открылись в 08:00 местного времени и будут работать до 14:00, сообщает Интерфакс.

Чешское радио сообщает, что накануне - в первый день выборов - на избирательные участки пришли примерно две пятых граждан страны, имеющих право голоса. Отклик избирателей по регионам разнился и составил от 30 до 50%.

Гражданам Чехии предстоит выбрать президента из девяти кандидатов. Согласно результатам опросов, основными претендентами на пост главы государства являются действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош.

Земан открыто придерживается антимусульманских взглядов, ранее он заявлял о том, что миграционный кризис 2015 года является "организованным вторжением" в Европу, и считает, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Он также неоднократно высказывался за отмену санкций против России.

Драгош выступает за сотрудничество с ЕС и за сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна "играть более активную роль в ЕС" и поддерживает принятие Чехией евро в качестве валюты.