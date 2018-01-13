Завтра в Баку будут дожди, в некоторых местах возможен мокрый снег

2018-01-13 11:49 | www.apa.az | 6

Завтра в Баку и Абшеронском полуострове в основном будет облачно, временами ожидается дождь, вечером и ночью в некоторых местах вероятен мокрый снег.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, временами усиливающийся северо-западный ветер сменит северо-восточный.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 0-2 градуса, днем 3-5, в Баку ночью 0-2, днем 2-3 градуса.

Атмосферное давление составит 771 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидается дождь, в некоторых местах может пойти мокрый снег, снег. Местами туман, ветер западный, в некоторых местах временами будет усиливаться. Ночью от 1 градуса мороза до 3 грудусов тепла, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.