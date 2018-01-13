Анар Наджафли: Когда машину заносит, ругают нас

2018-01-13 11:40 | www.oxu.az | 6

Водители используют летние шины в снежную погоду, а когда машину заносит, ругают нас.

Об этом Oxu.Az сказал глава пресс-службы Государственного агентства «Азербайджанские автомобильные дороги» Анар Наджафли.

По словам Анара Наджафли, к зимнему сезону должны быть готовы не только госструктуры, но и водители:

«Недавно мы убедились в том, что в развитых странах тоже бывают проблемы из-за снегопада. Снегоуборочная техника рассчитана на то, чтобы расчищать метровые и полутораметровые сугробы с дороги. Но если на асфальте слой снега высотой 2-3 см, то техника не может его убрать. Чтобы расчистить снег высотой 2-3 см, надо повредить асфальт».

Глава пресс-службы также посоветовал водителям не ездить без зимних шин:

«При температуре ниже 7 градусов надо использовать зимние шины. У нас большинство водителей не меняют шины, поэтому при использовании летней резины в снежную погоду автомобиль заносит».

Напомним, что по информации Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с вечера 13 до 17 января на территории страны ожидается нестабильная погода, временами будут идти дожди, местами возможны мокрый снег и снег. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3-5 градусов. Дороги в горных и предгорных районах могут покрыться льдом.

Эльвин Ахмедов

