Тело народного артиста Чингиза Садыхова привезут в Баку – ФОТО

2018-01-13 11:50 | www.oxu.az | 6

12 января в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, при организационной поддержке Генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии и Ассоциации дружбы Калифорния-Азербайджан состоялась церемония прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Азербайджана Чингизом Садыховым.

Как сообщили Oxu.Az в Генконсульстве, в церемонии приняли участие члены семьи и друзья покойного, члены азербайджанской общины в Калифорнии.

Выступивший на мероприятии президент Азербайджанского культурного общества Северной Калифорнии Гамид Азери заявил, что Чингиз Садыхов внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в Азербайджане, и его смерть – большая потеря для азербайджанской музыки. Г.Азери также добавил, что высоко оценивает гуманистический шаг президента Азербайджана Ильхама Алиева, который дал указание в ближайшее время доставить тело Ч.Садыхова для захоронения.

Выступившие затем члены семьи Чингиза Садыхова и другие члены общины поделились своими воспоминаниями о покойном. Было отмечено, что Ч.Садыхов, хоть и проживал в США, всегда был привязан к своей Родине и не жалел усилий для популяризации азербайджанской музыки в Соединенных Штатах.

Э.А.

