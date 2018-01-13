В Азербайджане из незаконного оборота выведено более 5 кг наркотиков

2018-01-13 12:01 | www.apa.az | 6

В Азербайджане из незаконного оборота выведена крупная партия наркотиков.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в результате проведенных 12 января оперативно-розыскных мероприятий изъято и выведено из незаконного оборота различных наркотических средств общей массой более 5,5 кг.

Так, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками западного регионального отдела Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории Самухского района были задержаны жители поселка Гараери Рашада Абдуллаева и Мирджафара Мурадова, которые пытались сбыть 1 кг 220 гр. марихуаны. Во время обыска в доме М.Мурадорва было обнаружено и изъято еще 2 кг 820 гр. марихуаны.

Житель города Агдаш Сеймур Ширалиев был задержан сотрудниками РОП при попытке продажи 2,24 гр. марихуаны. В ходе досмотра у него было изъято 1,45 гр., а в ходе обыска квартиры 475 гр. марихуаны.



В результате проведенных сотрудниками Пираллахинского РОП оперативных мероприятий у жителя поселка ранее судимого Эльчина Мансумова было изъято 410 гр. марихуаны. Сотрудники Сумгаитского РУП изъяли у жителя города ранее судимого Малика Аббасалиева 46,818 гр. опиума и 450 гр. марихуаны.



По фактам были возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК АР.



Задержанные лица были переданы следствию.