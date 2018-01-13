ЕС: Карабахский конфликт в центре нашего внимания

2018-01-13 12:06 | www.apa.az | 6

«Карабахский конфликт остается в центре внимания ЕС».

Как сообщает АПА, об этом говорится в заявлении представителя ЕС в ОБСЕ в ответ на заявление действующего председателя Анджелино Альфа.

В заявлении говорится, что затянувшиеся конфликты в Грузии, в Республике Молдова, а также нагорно-карабахский конфликт по-прежнему заслуживают нашего внимания, и мы высоко ценим приверженность Италии дальнейшему укреплению деятельности ОБСЕ по урегулированию таких конфликтов в существующих форматах. Мы высоко ценим постоянное внимание к гуманитарным аспектам конфликтных ситуаций, которые по-прежнему вызывают наибольшую обеспокоенность.

Отметим, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в своем выступлении в Постоянном Совете ОБСЕ заявил, что Италия продолжит поддерживать работу Минской группы ОБСЕ для достижения окончательного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что во время своего председательства в ОБСЕ, Италия намерена интенсифицировать диалог между странами-членами ОБСЕ, что является одним из ключевых принципов.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.