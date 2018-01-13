В Восточно-Китайском море в горящем танкере нашли тела двух моряков

2018-01-13 11:57 | www.trend.az | 6

В Восточно-Китайском море найдены тела двух иранских моряков, погибших в результате столкновения иранского танкера с гонконгским сухогрузом неделю назад, сообщило в субботу иранское информационное агентство IRNA, передает Интерфакс.

"В субботу утром китайские спасители входили в горящий танкер на полчаса, они обнаружили тела двух членов экипажа", - сообщило агентство со ссылкой на генерального директора Национальной иранской танкерной компании Киана Эрси.

По его словам, из-за погодных условий и отсутствия кислорода спасатели не смогли продолжать поисковую операцию.

Танкер загорелся в минувшую субботу после того, как столкнулся в Восточно-Китайском море с китайским сухогрузом. Произошел разлив нефти, и вокруг аварийного судна было зафиксировано появление нефтяного пятна. Причина столкновения до сих пор неизвестна.