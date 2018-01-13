Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории

2018-01-13 12:12 | www.oxu.az | 6

Форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси установил еще один рекорд.

Как передает Oxu.Az, аргентинец стал первым футболистом в истории футбола, чья зарплата превышает 100 миллионов евро в год.

Согласно новому контракту, Месси получает 104 миллиона евро в год до вычета налогов — больше, чем кто-либо в истории футбола. После вычета налогов зарплата Месси составляет чуть более 50 миллионов в год, что также является мировым рекордом. Бразилец Неймар, выступающий за ПСЖ, получает 36,8 миллионов в год чистыми, а аргентинец Карлос Тевес, до января 2018 года выступавший за китайский «Шанхай Шеньхуа», получал 38 миллионов.

Месси выступает за основную «Барселону» с 2004 года. Вместе с сине-гранатовыми форвард восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

С.Т.

