Зимний калейдоскоп в Баку

2018-01-13 12:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 29 января в рамках проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") будет представлена концертная программа "Зимний калейдоскоп", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе примут участие лауреаты республиканских и международных конкурсов - студенты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы.

Сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов исполнят Вюсал Айдамиров (фортепиано), Фарида Алекперли (арфа), Гюллю Мамедова (вокал), Эмиль Гурбанов (тар), Айтен Бабаева (фортепиано), Айдан Расулзаде (ганун), Фатима Мехралиева (фортепиано), Эльмин Ибрагимов (вокал), Назрин Амирли (флейта), Нигяр Гусейнзаде (фортепиано), Фатима Таирзаде (тар), Азиза Агазаде (фортепиано), Джамаля Абдинзаде (фортепиано), Айша Нуриева (фортепиано).

На вечере также прозвучат сочинения молодых композиторов - участников проекта Вафы Багирзаде, Айдан Алиевой, Вугара Мамедзаде и Алии Салмановой.