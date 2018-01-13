В 2017 году объем инвестиций в Кыргызстан из Великобритании увеличился в 44 раза

2018-01-13 12:16 | www.trend.az | 7

В 2017 году объем инвестиций в экономику Кыргызстана из Великобритании увеличился в 44 раза по сравнению с 2016 годом. Об этом министр экономики Артем Новиков сказал во время встречи с послом Великобритании в КР Робин Орд-Смитом, передает Kabar.

«Великобритания является одной из основных стран-инвесторов и, объемы поступлений прямых иностранных инвестиций из Великобритании за 9 месяцев 2017 года составили более 27,6 млн долларов и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в 44 раза», – сказал Новиков.

Робин Орд-Смит ответил, что «в прошлом году были позитивные шаги в наших отношениях, и наша задача наращивать наши отношения не только в экономической сфере, но и в других областях».

Дипломат добавил, что между странами есть потенциал для развития торгового и инвестиционного сотрудничества.