Азербайджанка задает тон в мире моды – ВИДЕО

2018-01-13 12:24 | www.oxu.az | 6

зербайджанка Саида Мурадова провела юность в лагерях для беженцев, а потом жила в Швеции и Франции, где изучала искусство и моду. Сейчас она работает в Нью-Йорке.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в видеоматериале сайта racked.com, посвященном основательнице бренда аксессуаров Object & Dawn в Нью-Йорке, азербайджанке Саиде Мурадовой.

Наша соотечественница создает свои аксессуары на основе украшений многих народов. Ее работы уже начинают пользоваться признанием во всем мире.

С помощью современных технологий С.Мурадова использует методы, которые практиковались на протяжении столетий:

«Я сотрудничаю с семи странами. В своих работах я использую 3D принтер и лазерные технологии».

Э.А.

