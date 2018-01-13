МВД: Информация о теракте в Азербайджане не подтвердилась

2018-01-13 12:38 | www.apa.az | 6

Информация о теракте в Азербайджане не подтвердилась.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 12 января в 12:38 неизвестный человек позвонил в службу «112» МЧС и сообщил на английском языке, что у них есть бомба, планируется теракт. Информация была передана службе «102» МВД.

Вместе с сотрудниками органов были приняты неотложные меры. Было установлено, что информация не соответствует действительности.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку, Хатаинского и Абшеронского РУП оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» были установлены и задержаны 2 жителя столицы, которые сообщили заведомо ложную информацию о терроре.

Ведется расследование.

МВД доводит до сведения граждан, что такого рода действия, направленные на тревогу и ажиотаж среди людей, создают уголовную ответственность. В отношении лиц, которые предоставляют заведомо ложную информацию правоохранительным органам, будут приняты серьезные меры в соответствии с законодательством.