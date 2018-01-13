Качество воздуха снизилось в субботу в семи городах Казахстана

2018-01-13 12:37 | www.trend.az | 6

В субботу, 13 января, метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере семи городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, сегодня неблагоприятные метеоусловия (НМУ) способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере таких городов как: Актобе, Астана, Атырау, Жезказган, Костанай, Кызылорда, Шымкент.

Метеоусловия способствуют рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере в субботу в Актау, Алматы, Караганде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске.