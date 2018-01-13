В Азербайджане пропал российский ученый

2018-01-13 12:38 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане пропал гражданин России, сотрудник Института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Чулков.

Об этом Oxu.Az сообщили знакомые молодого человека.

По имеющейся информации, Чулков прилетел в Гянджу 3 января и остановился в городе в частной гостинице. Со слов хозяина дома известно, что 5 января гость отправился смотреть озеро Гёйгёль. Он советовал Чулкову отправиться к озеру на такси, но тот отправился пешком и не вернулся. После этого Дмитрий Чулков не выходил в интернет и не отвечал на телефонные звонки.

«Матери он сказал, что уехал на неделю, через два дня с ним пропала связь», - рассказал источник в ИНАСАН.

Вылететь из Азербайджана Чулков должен был 10 января, однако в авиакомпании сообщили, что на самолет он не садился. В настоящее время поиски россиянина ведут его коллеги и родные.