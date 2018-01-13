В воскресенье в Баку сохранится холодная погода

2018-01-13 12:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, временами ожидается дождь, вечером и ночью местами возможен мокрый снег, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

На Абшеронском полуострове температура ночью 0 – 2, днем 3 – 5 градусов тепла, в Баку ночью 0 – 2, днем 2 - 4 градуса тепла.

Атмосферное давление 771 мм ртутного столба, относительная влажность 80 - 90 процентов.