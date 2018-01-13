Посол: «Мы хотим увеличить объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией до 5 млрд долларов»

2018-01-13 12:50 | www.apa.az | 6

«Азербайджан во всех региональных вопросах поддерживает Турцию и сотрудничество между двумя братскими странами уникальное».

Как сообщает АПА, об этом сказал новый посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим в интервью изданию «Daily Sabah».

Отметив, что в мире нет еще подобного тесного сотрудничества, посол Х.Ибрагим сказал, что Турция всегда поддерживает Азербайджан в решении нагорно-карабахского конфликта и имеет четкую позицию по этому вопросу.

По его словам, Турция поддерживает справедливое решение этого конфликта на основе резолюций ООН: «Турция везде активно продвигает эту политику. Турция как ответственный международный игрок играет большую роль».

Подчеркнув, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сфере культуры и туризма не полностью отражает имеющийся потенциал, посол сказал, что хоть из Азербайджана в Турцию и приезжает много людей, в обратном направлении этот показатель не велик: «Мы должны сделать многое, чтобы граждане Турции приезжали в Азербайджан и получали удовольствие от азербайджанской музыки, культуры и истории».



Посол сказал, что экономические связи и взаимный товарооборот между двумя странами не оправдывают ожиданий: «Объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией составляет 2,5 млрд. долларов. Основная цель – обеспечить в ближайшее время увеличение этого показателя до 5 млрд. долларов».