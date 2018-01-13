В Узбекистане появится новый горно-металлургический комплекс

2018-01-13 12:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил план мероприятий в связи с созданием горно-металлургического комплекса на базе месторождения Тебинбулак.

Новый комплекс построят к 2024 году, его мощность будет до одного миллиона тонн стальной продукции в год.

В марте прошлого года правительство утвердило предварительное технико-экономическое обоснование проекта по разработке месторождения Тебинбулак. Он предусматривает применение внедоменной технологии получения чугуна и стали.

Президент поручил компании "Узбекистон темир йуллари" до середины февраля образовать в своей структуре дирекцию по строительству комплекса и до 1 апреля 2018 года внести предложение по конкретным источникам финансирования.

Кроме того, компания должна до 30 декабря 2018 года внести на утверждение правительства окончательное технико-экономическое обоснование проекта.

Мирзиёев также образовал специальную рабочую комиссию, которая займется оперативным решением всего комплекса вопросов, связанных со строительством объекта.

Также "Узбекэнерго" поручено за счет собственных средств до 1 января 2019 года подключить к внешним энергосистемам объекты строительной площадки возводимого комплекса. Кроме того, компания в период с 2019-го по 2024 год должна расширить и модернизировать объекты Северо-западного узла энергосистемы для обеспечения бесперебойного энергоснабжения установок горно-металлургического комплекса.