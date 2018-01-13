МИД: Россия будет противодействовать попыткам подорвать план СВПД

2018-01-13 12:59 | www.trend.az | 6

Россия считает, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану коррекции не подлежит, и готова противодействовать попыткам его подорвать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"СВПД коррекции не подлежит, и мы будем противодействовать попыткам его подорвать", — заявил РИА Новости Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.