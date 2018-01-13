Новый председатель ОБСЕ: Мы держим карабахский конфликт в центре внимания

2018-01-13 12:50 | www.oxu.az | 5

Карабахский конфликт находится в центре внимания ЕС.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении представителя ЕС в ОБСЕ в ответ на заявление действующего председателя Анджелино Альфано.

«Затянувшиеся конфликты в Грузии, в Республике Молдова, а также нагорно-карабахский конфликт по-прежнему заслуживают нашего внимания, и мы высоко ценим приверженность Италии дальнейшему укреплению деятельности ОБСЕ по урегулированию таких конфликтов в существующих форматах. Мы высоко ценим постоянное внимание к гуманитарным аспектам конфликтных ситуаций, которые по-прежнему вызывают наибольшую обеспокоенность», - говорится в заявлении.

Отметим, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано в своем выступлении в Постоянном Совете ОБСЕ заявил, что Италия продолжит поддерживать работу Минской группы ОБСЕ для достижения окончательного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что во время своего председательства в ОБСЕ, Италия намерена интенсифицировать диалог между странами-членами ОБСЕ, что является одним из ключевых принципов.