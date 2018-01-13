Кто из местных знаменитостей «накручивает» себе подписчиков?

2018-01-13 13:00 | www.oxu.az | 5

Конкуренция между азербайджанскими знаменитостями перешла в виртуальную плоскость.

Некоторые представители шоу-бизнеса не стесняются прибегать к обману ради вожделенных комментов и лайков.

Oxu.Az со ссылкой на маркетинговую компанию Keepface представляет официальную статистику социальных сетей.

В рейтинг вошли азербайджанские знаменитости, имеющие более миллиона подписчиков в Instagram:

Певицы Севиль и Севиндж Сафаровы: 1 млн 348 тыс. 172 подписчика.

Заслуженная артистка Роя Айхан: 1 млн 229 тыс. 666 подписчиков.

Ведущие Заур Бахшалиев и Гюнай Бахшалиева: 1 млн 28 min 992 подписчика.

Певица Гюнай Ибрагимли: 1 млн 670 подписчиков.

Певица Роза Зергерли: 1 млн 535 подписчика.

Что касается лайков и комментариев, то на каждый пост сестер Севиль и Севиндж реагируют в среднем 26 тыс. 900 человек, Рои – 22 тыс. 400 человек, Заура и Гюнай - 16 тыс. 680 человек, Гюнай Ибрагимли - 14 тыс. 460 человек, Розы Зергерли - 6 тыс. 260 человек.

Наибольшую популярность имеют фотографии Рои Айхан. Каждая ее фотография набирает 72 тыс. 432 лайка, в то время как фотография Гюнай Ибрагимли – 26 тыс. 925 лайков.

Что касается гендерной структуры аудитории, то певица Роза Зергерли больше привлекает мужчин. 79,8 % ее подписчиков мужчины. У Гюнай Ибрагимли доля подписчиков мужского пола составляет 67.3 %, у сестер Севиль и Севиндж – 61 %. У Заура и Гюнай численность мужчин-фолловеров равна 56.4 %. Примерно 670 тыс. подписчиков Рои Айхан – мужчины.

Сейчас мы дошли до статистики, которая позволяет утверждать, что некоторые знаменитости «накручивают» себе подписчиков.

По данным Keepface, больше всего большинство подписчиков из Азербайджана имеют Роя Айхан, Гюнай Ибрагимли и супруги Заур и Гюнай. Роза Зергерли и сестры Севиль и Севиндж не смогли пройти этот «тест». Так, в Азербайджане живут лишь 49,5 % подписчиков Розы Зергерли и 57,7 % фолловеров Севиль и Севиндж.



Азербайджаноязычные пользователи больше следят за Зауром и Гюнай, а меньше всего – за Розой Зергерли - 32.5 %.

Парвиз Гусейн

