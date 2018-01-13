В Баку задержаны «телефонные террористы»

2018-01-13 13:10 | www.oxu.az | 5

12 января в 12:38 неизвестный позвонил в службу «112» МЧС и сообщил на английском языке, что у них есть бомба, планируется теракт.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Информация была передана службе «102» МВД.

Вместе с сотрудниками соответствующих органов были приняты неотложные меры. Было установлено, что информация не соответствует действительности.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку, Хатаинского и Абшеронского РУП оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» были установлены и задержаны 2 жителя столицы, которые сообщили заведомо ложную информацию о терроре.

Ведется расследование.

МВД доводит до сведения граждан, что такого рода действия, направленные на тревогу и ажиотаж среди людей, создают уголовную ответственность. В отношении лиц, которые предоставляют заведомо ложную информацию правоохранительным органам, будут приняты серьезные меры в соответствии с законодательством.

Э.А.

