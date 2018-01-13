В Астане загорелась кукла-символ выставки EXPO-2017 – ВИДЕО

2018-01-13 13:56 | www.oxu.az | 6

Одна из кукол-символов прошедшей в прошлом году в столице Казахстана международной выставки EXPO-2017 загорелась в субботу в Астане.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на местные СМИ, информацию о происшествии подтвердил представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Руслан Иманкулов.

«При демонтаже декоративных кукол произошло загорание одной из кукол на площади пять квадратных метров. Загорание ликвидировано до прибытия противопожарной службы. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводов», – сказал агентству представитель КЧС.

Три куклы-маскота – Сауле, Куат и Молдир – символизировали воду, солнце и землю на выставке, проходившей под лозунгом «Энергия будущего» с 10 июня по 10 сентября 2017 года в Астане.

Напомним, что это уже второе происшествие в Астане с возгоранием. Под новый год в столице Казахстана на входе в один из городских парков загорелась новогодняя елка.

A.M.

