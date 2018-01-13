«Карабах» улучшил свою позицию в мировом рейтинг-листе

2018-01-13 14:28 | www.oxu.az | 6

Опубликован рейтинг-лист сильнейших клубов мира.

Как сообщает Oxu.Az, возглавляют таблицу, составленную «clubworldranking», испанские клубы.

«Реал» с 17500 очками на 1-ом, «Барселона» с 15970 очками на 2-ом, «Атлетико» с 13383 очками на 3-ем месте.

В таблицу также включены 4 азербайджанских команд.

Лучший результат среди наших клубов принадлежит «Карабаху». Лидер Премьер-лиги Азербайджана с 1169 очками является 541-й командой планеты. По сравнению с предыдущим списком агдамцы совершили подъём на 1 строчку.

«Кешля» с 368 очками на 781-ом месте. «Габала» с 255 очками занимает 822-ую строчку. «Зиря» имеет 217 очков. Столичная команда 844-ая на планете. Из этих клубов «Кешля» совершил спуск на 2 строчки, а остальные сохранили свои позиции.

A.M.

