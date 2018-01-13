В Британии ЕС сравнили с гольф-клубом, который штрафует желающих выйти

2018-01-13 14:43 | www.trend.az | 5

Канцлер и глава минфина Великобритании Филип Хаммонд раскритиковал политику ЕС в отношении Brexit и сравнил его с гольф-клубом, который штрафует участников, желающих из него выйти, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.

Министр отметил, что понимает логику Брюсселя, который в стремлении не провоцировать подражателей Лондона, избрал жесткую политику в его отношении, однако охарактеризовал такую политику как "паранойю".

"Нельзя содержать клуб, при этом штрафуя участников, которые решили этот клуб покинуть", — заявил Хаммонд. По его мнению, ЕС необходимо удвоить усилия по увеличению привлекательности объединения для государств-членов.