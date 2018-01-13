Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Хорватии

2018-01-13 14:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Хорватии Фахраддин Гурбанов накануне вручил верительные грамоты Президенту этой страны Колинде Грабар-Китанович, говорится в сообщении пресс-службы МИД, распространенном в субботу.

На встрече, состоявшейся после официальной церемонии, Фахраддин Гурбанов передал Президенту Хорватии приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Дипломат сказал, что на доверенной ему ответственной должности будет работать для развития по восходящей связей между двумя странами, находящихся на стратегическом уровне.

Подчеркнув, что кандидатура Баку выдвинута на проведение Всемирной выставки «Экспо-2025», Гурбанов попросил Президента Хорватии о поддержке во время голосования, которое пройдет в ноябре 2018 года. Посол отметил, что в Азербайджане успешно прошли первые Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, Формула 1 и другие международные соревнования, подчеркнул, что страна имеет необходимый опыт для проведения таких важных и престижных мероприятий, как «Экспо-2025».

Наряду с этим было отмечено, что в связи с празднованием в 2018 году 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики в Хорватии запланирован ряд мероприятий. Посол сообщил, что в Загребе был показан фильм «Али и Нино», экранизированный по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой на основе одноименного романа - мирового бестселлера азербайджанского писателя Гурбана Саида. Фильм был с интересом встречен хорватскими зрителями.

В заключение посол вручил Президенту экземпляр книги «Али и Нино» в переводе на хорватский язык.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парофёнова)

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