Глава МИД Ирана: действия Трампа являются "отчаянной попыткой подорвать" СВПД

2018-01-13 14:59 | www.apa.az | 6

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в пятницу, что действия президента США Дональда Трампа являются «отчаянной попыткой подорвать» Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), отметив, что соглашение не подлежит пересмотру. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Как передает АПА со ссылкой на tass.ru, М.Д. Зариф сказал, что политика Трампа и его сегодняшнее заявление представляют попытку подорвать прочное многостороннее соглашение, злонамеренно нарушая положения 26, 28 и 29. СВПД не подлежит пересмотру: вместо того, чтобы повторять старую риторику, США должны прийти к полному соблюдению [соглашения], как Иран.

Ранее в пятницу Трамп заявил, что США прекратят свое участите в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано «лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки».

Ядерное соглашение было подписано в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций. Срок соглашения составляет 10 лет, нынешние власти США считают это слишком коротким периодом.

После того как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от президента США требует национальное законодательство.



