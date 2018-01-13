Известный ханенде представил тесниф "Шур в новой аранжировке (АУДИО)

2018-01-13 15:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, известный ханенде Тейюб Асланов представил тесниф "Шур" в новой аранжировке, сообщили Trend Life в пресс-службе ханенде.

В свое время тесниф "Шур" исполнял видный мастер мугама, народный артист Абульфат Алиев. Тейюб Асланов решил представить тесниф в новой, более современной форме и вдохнуть в композицию новую жизнь.

Ханенде уверен, что тесниф в новой аранжировке вызовет большой интерес слушателей.

Отметим, что наряду с творчеством Тейюб Асланов также занимается педагогической работой, передовая свой опыт молодому поколению. Он главный педагог кафедры мугама Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.