Противник Лоту Гули лишился короны

2018-01-13 15:22 | www.oxu.az | 7

В Греции лишили титула «вора в законе» противника криминального авторитета Надира Салифова (Лоту Гули) – Дато Агджабединского.

Как передает Oxu.Az, уроженец села Ени Гарадолаг Агджабединского района Джавид Мамедов, 1985 года рождения поплатился титулом за то, что нелестно отзывался за спиной Лоту Гули. А в криминальной среде сквернословов не жалуют.

Информированный источник, приближенный к воровским кругам, сообщил, что 11 января в Греции состоялась воровская сходка, где на повестке стояло обсуждение вопроса встречи воров Мераба Джангвеладзе и Звиада Папиашвили.

Под этим предлогом на сходке, возглавляемой «вором в законе» Гайозом Звиададзе (Гия Кутаисский) собрались 22 криминальных авторитета. На эту встречу пришел и Дато Агджабединский. Ранее сообщалось, что Дато

Агджабединский сдружился с греческим кланом в лице Давида Себискверадзе (Дато Кутаисский), Лаши Джеладзе (Рача) и Зазы Амброладзе (Заза).

Сначала авторитеты обсудили новые полномочия «вора в законе» Эдуарда Асатряна (Эдика Осетрины). 11 января крестный отец российской мафии Захарий Калашов (Шакро) передал из тюрьмы письмо (маляву), где написал, что теперь воровской общак передается Эдику Осетрине. Кстати именно после этого обстоятельства «вор в законе» Маце Гварамия (Мацик Сенакский) заявился к Надиру Салифову в гости и оттуда связался с Осетриной, чтобы попросить у него прощения за недавние разногласия. Смотрящий за общаком простил заискивающего перед ним Мацика, но предупредил, чтобы тот на глаза ему больше не попадался.

Однако вскоре встреча приняла другой оборот. Участники сходки связались через видео-приложение с Надиром Салифовым и поинтересовались тем, сколько еще он собирается сидеть в своем турецком особняке.

Внимание участников плавно и неожиданно перешло к персоне Джавида Мамедова. Гия Кутаисский потребовал от Мамедова объяснений своих действий. Дело в том, что Дато Агджабединский распространялся о том, что Гули не вор, что не соответствует действительности. Кстати, по этой причине Лаша Джеладзе отдалился от Мамедова.

За это с Дато Агджабединского и спросили. Не сумев аргументировать свои действия Агджабединский лишился титула на сходке.

Отметим, что имя Мамедова фигурирует в недавнем убийстве азербайджана-российского предпринимателя.

18 сентября прошлого года вечером на юге Москвы в столичном районе Бирюлево Западное было обнаружено тело Рахмана Алиева с многочисленными огнестрельными ранениями. Мужчина был расстрелян в упор. Выяснилось, что к убийству причастны люди Мамедова.

Убийство Алиева стало следствием конфликта между ним и людьми Дато Агджабединского. Алиев вместе с земляками занимался сбором и продажей металла. Дато Агджабединский, взимавший ежемесячно мзду с предпринимателей–азербайджанцев, пытался подчинить себе и Алиева. Однако, последний отказался платить вору за «крышевание» своего бизнеса.

Имя Джавида Мамедова в последнее время часто фигурирует в кровавых конфликтах. В частности, обострились отношения Агджабединского с Лоту Гули. Эти два авторитета давно уже враждуют между собой, с того самого момента, когда Мамедов (2006-2008 годы) был еще «смотрящим» во «Владимирском централе».

По некоторым данным, Дато Агджабединский также причастен к недавнему убийству в Тбилиси Эльшана Мамедова, который считался правой рукой Надира Салифова.